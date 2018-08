Hançerli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ağırladı

BUGÜN NELER OLDU

ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak'a ve Oda Başkanlarına gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını, gelişip büyüyebilmeleri için her türlü çalışmaya yardımcı olduklarını söyledi. Yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini ileten Hançerli, "esnaf ve sanatkarlarımız, ülkemizin her şehrinde var olan oda ve birliklerle günümüzde de ahilik geleneğini yaşatarak yerel önderlerimizin görüş ve önerilerini almaktır. Bizim başarımızın temelinde de bu görüş ve öneriler ilham kaynağı olmuştur. Oda Başkanlarımıza esnafımıza verdikleri emeklerden ve desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Ev sahipliğinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli'ye teşekkür eden Konya Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ise "Bayrağı devraldık daha da yükseklerde dalgalandırmak için var gücümüzle Oda Başkanlarımızla birlikte çalışmanın gayreti ve azmi içerisinde olacağız" dedi.