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Karatay Kadı İzzettin Camisi’nin restorasyonu tamamlandı

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Karatay Kadı İzzettin Camisi’nin restorasyonu tamamlandı
KONYA Büyükşehir Belediyesi, Karatay İlçesinde bulunan Kadı İzzettin Camii'nin restorasyonunu tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyük bir titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda caminin günümüze yeniden kazandırıldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin Konya genelinde çok sayıda tarihi eseri restore ederek şehir kültürüne ve turizmine kazandırdığını belirterek, ecdat yadigarı eserleri ihya etmek için restorasyon çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Son olarak, Selçuklu döneminin önemli devlet adamı olan Kadı İzzettin Muhammed tarafından yaptırılan Kadı İzzettin Camii'nin restorasyonunu da tamamladıklarını kaydeden Altay, "Bu önemli çalışma ile medeniyetimize, ecdadımızın eserlerine dolayısıyla tarihimize sahip çıkmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.
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Karatay Kadı İzzettin Camisi’nin restorasyonu tamamlandı
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