Yeşildağ mesire alanı yolu da asfaltla tanıştı

Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan, Beyşehir'in Leylekler Vadisi ile ünlü Yeşildağ Mahallesi ile İskele piknik alanı arasında kalan 7,5 kilometrelik yol tarihinde ilk kez asfaltla tanıştı. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, Beyşehir'in en gözde piknik ve kumsal alanlarından birisi olan, Yeşildağ Mahallesi ile İskele arasında kalan 7,5 kilometrelik yolun tarihinde ilk kez asfalta kavuştuğunu söyledi. Özaltun, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sathi asfalt kaplama çalışması yapılan güzergahın yürütülen mesainin sona ermesinin ardından vatandaşların hizmetine ve kullanımına yeniden açıldığını belirtti. Özaltun, yolu asfaltla tanışan göl kıyısındaki Yeşildağ İskele Mesire alanının bundan sonra bölgenin yeni cazibe ve çekim merkezi haline geleceğine inandıklarını söyledi. Özaltun, Beyşehir'in en gözde, en fazla ilgi gören yerlerinden birisi olan İskele Mesire Alanı'nın göl kıyısında olması nedeniyle sadece mahalle sakinleri ya da ilçe halkının değil, Konya
ve çevre ilçelerden de gelen ziyaretçilerin uğrak bir adresi olduğunu ifade etti.