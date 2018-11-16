Aksinne evlerine rekor başvuru

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarının Aymanas Evleri'nden sonraki ikinci etabı olan Aksinne Evleri için kura heyecanı yaşandı. Kuralar, Meram Belediyesi Meclis Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Dev projenin temeli ise Cumartesi(yarın) günü atılacak. Aksinne Evleri Konut Yapı Kooperatifi projesi ile Meram'daki dönüşüm alanlarında nitelikli konut sayısını artırılması hedeflenirken orta gelir grubundaki vatandaşların taksitle konut sahibi olmalarına olanak sağlanıyor. Aksinne Evleri Konut Yapı Kooperatifi'ne vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Meram Belediyesi Meclis Salonu'nda vatandaşlar arasında noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilirken büyük heyecan yaşandı. 3 bin 498 kişinin ev sahibi olmak için ön başvuru yaptığı konutlardan kura çekimiyle 167 metrekarelik evler için 266 asil 266 yedek, 147 metrekarelik daireler için ise 175 asil 175 kişi yedek üyenin ismi belirlendi. Meram Belediyesi Başkan Vekili Hıfsı Soydemir, kentsel dönüşüm adına atılan önemli adımlardan biri olan Aksinne Evleri projesine gösterdikleri ilgiden dolayı kuraya katılan vatandaşlara teşekkür etti.