Antibiyotik eğitimleri olumlu sonuç verdi

BUGÜN NELER OLDU

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 1. Basamak sağlık tesislerinde görev yapan aile hekimlerine 'Akılcı antibiyotik kullanımı' konusunda yapılan bilgilendirme ve eğitim toplantılarına devam ediliyor. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Sağlık Bakanlığı'nın 'Akılcı Antibiyotik Kullanımı' konusunda gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmalar neticesinde önemli mesafeler kat edildiğini söyledi. Akılcı Antibiyotik eğitimlerinin süreç gerektiren bir çalışma olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koç, "Yapılan eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları neticesinde ülke genelinde ciddi oranda tasarruf sağlanmış ve Türkiye'nin öz kaynakları heba edilmemiştir" dedi. Akılcı Antibiyotik kullanımı eğitimlerinin hedefinde sadece aile hekimlerinin değil hastanelerin de bulunduğunun altını çizen Prof. Dr. Koç, "İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu eğitimleri hastanelerimizde de devam ettireceğiz. Eğitim her alanda süreklidir, özellikle tıp alanında ise sürekli eğitim dünyanın da bir gerçeğidir. Hekimler için her hasta ayrı bir dünyadır. Klasik bilgilerle hastaların standart tedavisinin sağlanması mümkün değildir. Bizler, gerekli hastaya, klinik özelliklerine göre uygun antibiyotiği uygun süre ve doz da vermek zorundayız. Hızlı antijen testi uygulaması ve eğitimler ile birlikte hekimlerimizin antibiyotik yazma oranlarının düştüğünü, hastalarımızın da antibiyotik yazılması konusunda ısrarcı olmadıklarını görmek bu konuda gelinen noktayı bizlere göstermektedir" diye konuştu.