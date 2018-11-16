Beyşehir’e 41. çok amaçlı saha

BUGÜN NELER OLDU

, ilçe Belediyesi tarafından Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'ne yaptırılan çok amaçlı spor sahası düzenlenen açılış töreninin ardından hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı her alandaki değişik hizmetlerle Beyşehir'e altın bir dönemi yaşattığını dile getirdi. Sadece eğitim yuvalarında değil ilçenin merkez ve dış mahallelerinde, her köşesindeki camilerinde birçok proje ve çalışmayı bu dönemde gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özaltun, "İlçemize bu altın dönemi yaşatırken hep şu düsturla yola çıktık. Hiçbir zaman 'ben' demedik, 'biz' dedik. Bu süreçte başta kaymakamımız olmak üzere kurum müdürlerimiz, ilçe teşkilatımız ve ön önemlisi siz değerli gençlerimiz hizmet yarışında bizlere enerji verdiniz. Biz de sizlerin verdiği bu enerji ile gerek okullarımızda gerekse ilçemiz genelinde hizmetler ürettik. Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi bizim için çok önemli. Bu okuldan mezun öğrencilerimiz de çok önemli, çok iyi yerlere gidiyorlar. Bugün 41'inci çok amaçlı spor sahamızın açılışını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de konuşmasında, sporu günlük hayatın tamamına işlemiş bir etkinlik olarak gördüklerini belirterek, "Bazen sabahları zayıflamak için veya form tutmak için sabah yürüyüşü ve sporu yapıyoruz. Voleybol, futbol gibi hayatımızda birçok noktada sporla iç içeyiz. Özellikle çağımızda obezitenin çok yaygınlaştığı bir ortamda sporun önemi bir kat daha artmaktadır. Bu tesisin okulumuza kazandırılmasını sağlayan Belediye Başkanımıza teşekkür ederken, hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Sahada protokol üyeleri de kaleye şut atışları yaptı. Çok amaçlı sahada futbol, basketbol ve voleybol branşlarında spor müsabakaları yapılabileceği belirtildi.