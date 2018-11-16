FETÖ, notlarla oynayıp akademisyen almış

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, son 3 yılda üniversiteye yapılan yatırım ve projeleri anlattı. Selçuk Üniversitesi'nin başarılı olduğunu ifade eden Rektör Şahin, FETÖ/PDY ile mücadeleye de değindi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından aralarında akademisyen ve idari personelin de bulunduğu 223 kişinin ihraç edildiğini, kısa süre içerisinde eksik personelin tamamlanarak eğitime başlandığını belirten Şahin, son 3 yılda 500 akademisyene hak ettikleri kadronun verildiğini, 300 yeni akademisyenin de göreve başlatıldığını söyledi. FETÖ'nün üniversite yapılanmasında aktif olduğu dönemlerde örgüt üyelerine kadro verildiğini, diğer akademisyenlerin kadrolarının bekletildiğini anlatan Şahin, üniversite içinde hakkı yenilen sessiz çoğunluğun kadrolarını bekletmeden verdiklerini kaydetti.FETÖ üyelerinin yaptığı usulsüzlüklere yönelik idari soruşturmaların devam ettiğinin altını çizen Şahin, akademisyen alımlarında yapılan haksızlıkları anlattı. Şahin, "Geçmişe yönelik sınav kağıtlarında yaptığımız incelemelerde FETÖ üyelerinin, ALES puanı 70 olan bir kişinin icmal kağıdında toplama yaparken ALES puanını 73 gösterdiğini, bu sayede sıralamada diğer adayların önüne geçirildiğini gördük. Bunların hepsi şu anda elimizde. Örneğin; bir adayın yazılı kağıdında notların toplamı 57 puan ediyor ama 87 puan olarak icmal kağıdına geçirmişler. Geriye dönük baktığımız bu evraklarda bir sürü usulsüzlük var. Bunlar hepsini tespit ederek gerekli mercilere ulaştırıyoruz" dedi.