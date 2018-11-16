Konya Ticaret Borsası Sudan’a örnek oldu

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Türkiye'de gerçekleştirdiği ilklerle dikkat çeken Konya Ticaret Borsası (KTB) Sudan'a örnek oldu. Yağlı tohumlar başta olmak üzere Arap zamkı üretimiyle de dünyada önemli tarım ülkelerinden biri olan Sudan, KTB'nin bilgi ve tecrübesinden yararlanarak ticaret borsası kurmak için harekete geçti. Bu kapsamda bir dizi temaslarda bulunmak üzere Konya'ya gelen Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousif Ahmed Eltayeb Elkordofani ve Sudan'ın Kuzey Korofan Eyaleti Valisi Ahmed Mohamed Haroon beraberindeki heyetle KTB'yi ziyaret etti.Heyet, KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik'ten Konya tarımı ve tarımsal ticareti hakkında bilgi aldı. Sudan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda gelişmeye başladığını belirten KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, "Sudan'ın istikrara kavuşmaya başlaması ile 2005 yılından itibaren ekonomide olumlu etkiler görülmeye başlamış ve üretim, ticaret, yatırım ve alt yapı yatırımları hızlanmıştır. Tarihi ve kültürel geçmişimiz olan Sudan ile ticaretimiz de artmaya başlamıştır. Şu anda Konya ile Sudan'ın ticaret hacmi 15 milyon dolar olup, bu yeterli değildir. Sudan'ın ihtiyacı olan her şey Konya'da vardır. Dolayısıyla bu hacmin artması gerekmektedir. Hem ekonomideki payı hem de istihdama katkısı açısından tarım sektörü, Sudan'ın en büyük ekonomik sektörüdür. Nüfusun yaklaşık üçte ikisine iş imkânı sağlamaktadır. Sudan'ın hayvancılık ve ormancılık sektörü de gelişmiş olmamakla birlikte, ülke önemli bir hayvan sayısına sahip bulunmaktadır. Bu açıdan özellikle Türkiye, bilimsel ve teknik alt yapısı ile Sudan'ın sürdürülebilir gıda hedeflerine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Dostlarımızla stratejik işbirliğini başlatmak ve sürdürmek için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi. Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousif Ahmed Eltayeb Elkordofani de KTB'nin başarılı çalışmalarının dikkat çekici olduğunu ifade ederek, Sudan'da ticaret borsası kurmak istediklerini ifade etti.