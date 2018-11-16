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’den teklif gelmedi ben AK Partiliyim’

HALİT TURAN
HALİT TURAN Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 16.11.2018
‘MHP’den teklif gelmedi ben AK Partiliyim’
2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde partilerin Belediye Başkan adaylarını belirleme süreci başladı. Geçen dönem Konya AK Parti Karaman Milletvekilliği yapan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'a MHP'nin Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için teklifi götüreceği iddialarının konuşulmasının ardından Konuk'tan cevap gecikmedi. Konuk, "Ben Ak Partiliyim. Ülkemizin geçtiği bu zor dönemde şahsım Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a daha fazla nasıl yardımcı olabilir, onu düşünmekteyim. Düşüncem, gayretim, çabam budur" dedi.
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‘MHP’den teklif gelmedi ben AK Partiliyim’
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