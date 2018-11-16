NEÜ’lü öğrenciler TÜBİTAK Proje Final Sergisi’nde

BUGÜN NELER OLDU

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı'nca üniversite öğrencilerini ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda çalışmalar yapmaya yönlendirmek amacıyla her yıl düzenlenen Üniversite Proje Yarışmaları kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden (NEÜ) beş öğrenci final sergisinde yarışıyor. NEÜ Rektörü Muzaffer Şeker de sergiyi ziyaret ederek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Bu kapsamda bu sene üniversite öğrencilerinin alanlarında yoğun çalışmalarının ürünü olan 809 adet proje başvurusu alınıp; ön inceleme ve değerlendirme sonucu 300 proje Bölge Sergileri'nde 8-9-10 Ekim tarihlerinde sergilendi. Bölge Sergilerinde Birincilik Ödülü kazanan 96 proje Final Sergisine davet edildi. Final Sergisinde Sosyal Girişimcilik yarışma kategorisinde NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Selin Erişkin ve Esra Hilal Yuvacı, Ürün Geliştirme kategorisinde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Semra Nur Özkaya, Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Süleyman Hanlı ve Muhammet Rojhat Kara projeleriyle yer aldı.Büyükşehir Belediyesi'nin şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim, engelli, annebabası resmen ayrı, 8. sınıf LGS'de binde birlik dilimde olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sürdürdüğü eğitim yardımları 15 Kasım itibariyle öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ilkokuldan lise son sınıfa kadar şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim, engelli, anne-babası resmen ayrı, 8. sınıf LGS'de binde birlik dilimde olan öğrencilere yönelik sürdürdüğü eğitim yardımları için ödemeler başlıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 31 ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik sürdürdüğü eğitim yardımlarından bu dönem 18 bin 427 öğrenci yararlanırken bugüne kadar eğitim yardımı alan öğrenci sayısı 129 bin 858'e ulaştı.