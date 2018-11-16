‘Şehrimi Tanıyorum’ 100 bine ulaştı

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Konya'nın tarihi ve kültürel değerlerini profesyonel rehberler eşliğinde tanıma fırsatı bulan üniversite öğrencileri, sevgi ve hoşgörü iklimini teneffüs ettikleri Konya'dan ayrılırken şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtan birer kültür elçisi oldu. Türkiye'nin en büyük üniversite öğrenci potansiyeline sahip Konya'da "Şehrimi Tanıyorum" etkinliklerine katılan yerli ve yabancı binlerce öğrencinin faydalandığı geziler yoğun ilgi görüyor. Proje kapsamında şu ana kadar 100 bin öğrenci Konya'nın tarihi ve kültürel mekânlarını, doğal güzelliklerini yerinde görme fırsatı buldu. Şehrin en güzide mekânlarını profesyonel rehberler eşliğinde üniversite öğrencilerine tanıtmaya devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi olarak Türkiye genelinde örnek bir çalışma sergilediklerini, Şehrimi Tanıyorum etkinliği kapsamında Konya'nın tarihi ve kültürel değerlerini en güzel şekilde tanıtmaya çalıştıklarını söyledi. Yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte Konya'ya gelen üniversite öğrencileri için düzenlenen şehrimi tanıyorum gezileri ile etkinliğin gün boyu sürdüğünü anlatan Pekyatırmacı, "Şehrin hoşgörü sembolü olan Mevlana Müzesi'nden başlayan etkinliğimiz, Selçuklu'ya Başkentlik yapmış şehrin en güzide tarihi eserlerin tanıtımı ile devam ediyor. Son olarak 5 bin yıllık tarihi mirasa sahip Sille'de misafirlerimizi ağırlıyor ve yine turizm açısından şehrimize büyük katma değer sağlayan Tropikal Kelebek Bahçemizde öğrencilerimizi rengârenk bir dünyada farklı bir atmosfere taşıyoruz. Bu etkinliğimiz ile öğrencilerimizin yaşadıkları şehri tüm özellikleri ile yakından tanımalarını sağlıyoruz. Diğer taraftan da öğrencilerimizin birer kültür elçisi olarak kendi memleketlerinde şehrimizi tanıtmalarına vesile oluyoruz. Etkinliğimize katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.Konya'nın tarihi ve kültürel yerlerini Selçuklu Belediyesi'nin "Şehrimi Tanıyorum" gezisi ile daha yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, Hazreti Mevlana'nın tüm dünyaya yayılan sevgi ve hoşgörü iklimini teneffüs ettiklerini ifade ederek, "Konya'da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Huzurlu ve güzel bir şehirde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Gezi ile Konya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini daha yakından tanıdık. Seçkin bir organizasyonla günümüzü dolu dolu geçirme ve birçok tarihi ve kültürel mekanı yerinde görme imkanı bulduk. Selçuklu Belediyesi'ne ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu güzel organizasyona diğer arkadaşlarımızın da katılmaları için tavsiye edeceğiz" dediler.