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Şener Şen'in merakla beklenen i vizyonda!

Giriş Tarihi: 10.11.2017 11:48 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 12:00
Şener Şen'in merakla beklenen filmi vizyonda!

DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET

Kenneth Branagh'ın yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı "Doğu Ekspresinde Cinayet", Agatha Christie'nin aynı isimli klasikleşmiş romanından sinemaya uyarlandı.

Dram ve gizem içerikli , Avrupa'ya yapılan hesapsız bir tren yolculuğundaki 13 kişinin trende işlenen bir cinayet sonrasında şüpheli durumuna düşmesini konu alıyor.

Senaryosunu Michael Green'in kaleme aldığı filmde; Kenneth Branagh'ın yanı sıra Johnny Depp, Daisy Ridley, Josh Gad, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Olivia Colman Willem Dafoe, Judi Dench ve Lucy Boynton gibi başarılı isimler rol aldı.

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Şener Şen'in merakla beklenen filmi vizyonda!
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