En son Tokyo Film Festivali'nden büyük ödülle dönen "Bal", "Süt" ve "Yumurta" üçlemesiyle bilinen yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun son filmi "Buğday (Grain)" filminin gösterimi filmin yönetmeni Semih Kaplanoğlu'nun katılımıyla MalatyaPark Avm Avşar Sinemaları'nda gerçekleşti.

Gösterim sonrası İhsan Kabil'in moderasyonuyla gerçekleşen söyleşide izleyicilerin sorularını yanıtlayan filmin yönetmeni Semih Kaplanoğlu, sözlerine Niyazi Misrı"ye selam olsun diyerek başladı. "Bu film biraz da onun izinden giderek çoğalttığım bir yolculuğun hikayesi. Bana göre insan olmanın sorumlulukları üzerine bir film. Geldiğim yer, vardığım nokta burası, diyen Kaplanoğlu filmi 5 yılda ABD, Almanya ve Türkiye'de çektiklerini dile getirdi.

Bir izleyicinin "Nefes mi Buğday mı?" sorusuna, cevap vermek çok zor olduğunu söyleyen Kaplanoğlu, "Allah hepimize nefes demeyi nasip etsin" dedi.

Eylül ayında Malatya'da festival kapsamında gerçekleştirilen yerlilik ve yerel kodlar sempozyumuna atıfta bulun bir izleyicinin sorusuna; "Metafizik ve bilime doğru ne kadar gidersek maneviyattan uzaklaşır mıyız? Bilemiyorum ama bize kaybettirmeden insanlığın biran önce kendine gelmesi gerekiyor" dedi. Kaplanoğlu sözlerine; "Yerlilik mi diyelim bilmiyorum ama bu filmi yaparken insana döndüm. Büyük bir tüketim ve bozulma hali yaşıyoruz. Şikayet ediyoruz, sürekli. Bizim yaşama şeklimiz ve halimiz yaratıyor, tüm bunları ve iklimler değişiyor. Bu film insanlığın ve benim yaşadığım sorunların, çelişkilerin filmi. Inancımız var ama doğamızı perişan ediyoruz"