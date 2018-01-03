‘Fikir dervişi’ hayatını kaybetti

Uludağ Üniversitesi
Sosyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı, sosyolog yazar Prof. Dr. Hüsamettin Arslan (62) dün hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Arslan'ın cenazesi, Marmara İlahiyat Camisi'nde bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Paradigma Yayınları'nın kurucusu Arslan, Barry Barnes, Susan Hekman, John W. Murphy ve Jacques Ellul gibi çok sayıda sosyal bilimcinin eserini Türkçe'ye kazandırmıştı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bağcılar Medipol Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Arslan için sosyal medyada "Fikir çilesi çekmiş kıymetli bir akademisyen ve düşünürdü" diye yazdı.
Siyasilerden Ömer Çelik
"Düşünce namusunu hakkıyla taşıyan bir bilim adamı, fikir dervişiydi" dedi. Mahir Ünal
ise "İyi bir insan, duruşu olan bir akademisyen, namuslu bir entelektüeldi" diye yazdı. Arkadaşı TAYSAD Başkanı Alper Kanca da "Ordu'nun bir dağ köyünden çık, kahve köşelerinde kendi başına İngilizce öğren, yerleşik bilim mafyasına karşı çık, seni yıllarca doçentlik için bekletsinler. Yılma, gece gündüz çalış, maaşınla yayınevi kur, tercümeler yayımla. Hep çalış, çalış ve öl" diye tweet attı.