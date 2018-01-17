Depresyonla geçen ömür

İrlandalı rock grubu Cranberies'in solisti Dolores O'Riordan
'ın 46 yaşında hayatını kaybetmesi hayranlarını yasa boğdu. Bu ani ölümün ardında ise depresyon olabileceği öne sürüldü. Daha önce anoreksiya ve bipolar bozukluk ile mücadele eden O'Riordan intihara kalkışmıştı. Çocukluk döneminde 8 yaşından itibaren 4 yıl boyunca kendisinin de güvendiği bir aile yakını tarafından cinsel tacize maruz kaldığını anlatan O'Riordan, 2013'te verdiği bir röportajda daha sonra bu durumla başa çıkmak için bir çeşit yemek yeme bozukluğu olan anoreksiya geliştirdiğini söylemişti. Son yıllarda depresyonla başa çıkmak için verdiği mücadeleyi kamuoyuyla paylaşan müzisyen, 2013'te intihara teşebbüs ettiğini ancak çocukları nedeniyle bundan vazgeçtiğini söylemişti. Ünlü şarkıcı bir röportajda "Anoreksiya oldum, depresyona girdim ve çöktüm. Neden kendimden nefret ettiğimi biliyordum. Neden kendimi kustuğumu biliyordum. Neden yok olmak istediğimi biliyordum" demişti.