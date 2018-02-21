‘Çığlık atan mumya’ sergide

Mısır
'ın başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi yetkilileri, 19'uncu yüzyılda gün yüzüne çıkarılan ve DNA testleri sayesinde 3. Ramses
'in oğlu olduğu tespit edilen mumyayı sergilemeye başladı. Mumyayı diğerlerinden ayıran özelliği ise son derece iyi muhafaza edilmiş olması ve acıdan çığlık atıyormuş gibi duran yüz ifadesiyle görenleri şoke etmesi.
Mısır Tarihi Nesneler Bakanlığı yetkililerinin açıklamasına göre, "Meçhul E." adıyla anılan mumya, Nil Nehri'nin batı kıyısında soyluların mezarlarının yakınında gömülü bulundu. Aynı bölgedeki diğer mumyaların dikkatlice beyaz kumaşa sarılıp korunduğu görülürken, "çığlık atan mumya" lakaplı "Meçhul E."nin koyun derisine sarılı bir biçimde gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi. 1886'da keşfedilen mumyayı inceleyen bilim insanları, söz konusu kişinin M.Ö. 1186 ila 1155 yılları arasında zehirlenerek öldürüldüğü sonucuna vardı.
sonucuna vardı. İlerleyen yıllarda gelişen teknoloji ise mumyanın asılarak öldürüldüğünü ve 3. Ramses ile aynı DNA özelliklerini taşıdığını ortaya çıkardı. AŞAĞILAMAK İÇİN KOYUN DERİSİ
Tarihçiler mumyanın Kraliçe Tiye'nin oğlu olduğunu ve annesiyle birlikte babası 3. Ramses'e suikast düzenlemeye giriştiğini aktardı. 3. Ramses birçok tarihçiye göre karısı ve oğlunun düzenlediği bu suikast sonucunda öldü. Çığlık atan mumyanın, Kraliçe Tiye ile birlikte babası 3. Ramses'i öldüren Prens Pentewere olduğunu aktaran uzmanlar, mumyanın asıldıktan sonra koyun derisine sarılarak aşağılayıcı bir biçimde gömülmesine dikkat çekiyor.