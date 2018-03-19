Çaykovski’nin kuğuları İstanbul’da süzüldü

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eseri Kuğu Gölü balesi, önceki akşam St. Petersburg Bale Tiyatrosu tarafından İstanbul'daki TİM Show Center'da sahnelendi. Rus balerin İrina Kolesnikova'nın baş balerin olduğu gösteride estetik ve sanat, profesyonellikle birleşti. St. Petersburg Bale Topluluğu'nun, TİM Show Center'daki ilk Kuğu Gölü performansını büyük bir kalabalık izledi. Gösteride Odette (Beyaz Kuğu) ve Odille (Siyah Kuğu) karakterlerini balede birçok uluslararası madalyaya sahip ünlü balerin İrina Kolesnikova canlandırdı. Prens Siegfried rolünü ise bir başka ünlü Rus balet Dmitriy Akulinin üstlendi. 4 perdelik bale eseri, 2.5 saat boyunca büyülü anlar yaşattı. İzleyenler, Prens Siegfried'in göl kıyısında gezinirken bulduğu aşkı Odette ile kötü büyücü Rothbart ve siyah bir kuğu kılığına giren Odile'in tüm engelleme çabalarına rağmen kavuşma öyküsüne, iyi ve kötünün savaşına tanık oldu. Topluluk, bugün de Uyuyan Güzel eseri ile izleyici ile buluşacak.