Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > “Gülten Dayıoğlu Çocuk Kütüphanesi” Şişli’de açıldı

“Gülten Dayıoğlu Çocuk Kütüphanesi” Şişli’de açıldı

Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlkokulu’nda daha önce öğretmenlik yapan, yazar Gülten Dayıoğlu’nun adı kütüphaneye verildi.

Giriş Tarihi: 21.3.2018 12:04
“Gülten Dayıoğlu Çocuk Kütüphanesi” Şişli’de açıldı

Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlkokulu'nda çocuk kitapları yazarı Gülten Dayıoğlu adını taşıyan kütüphanenin açılışı İlçe Kaymakamı İdris Akbıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Gülten Dayıoğlu ve ailesi, ilçe protokolü ile öğrenci velilerinin katılımıyla görkemli bir şekilde gerçekleştirildi.

Okul müdürü Eyüp Demir'in önderliğinde gerçekleştirilen ve akıllı kütüphane olarak bilinen Z kütüphanesi 3 bin kitap ile çocukların hizmetine sunuldu.
Gülten Dayıoğlu'nun biyografisinin canlandırıldığı okul piyesi, öğrenci mehter takımı büyük bir beğeni ile izlendi.

Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlkokulu'nda daha önce öğretmenlik yapan, yazar Gülten Dayıoğlu'nun adı kütüphaneye verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
“Gülten Dayıoğlu Çocuk Kütüphanesi” Şişli’de açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN