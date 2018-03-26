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‘Bu Senin Adın’ ’da

BEYZA KABASAKAL Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018
‘Bu Senin Adın’ İstanbul’da
Bahreynli ressam 'un "Bu Senin Adın" adlı sergisi, SABAH'ın ana sponsorluğunda 'daki Sanat Vakfı Galerisi'nde kapılarını sanatseverlere açtı. Sergisini Filistinli şair Mahmut Derviş'in anısına düzenleyen Abbas Yusuf'un eserleri açılışın ardından büyük ilgi gördü. "Eserlerim harika şairlerden aldığım ilhamla ortaya çıkıyor" diyen sanatçı "Bahreyn'den bu sergi için geldim. İyi ki gelmişim. Hepinize teşekkür ederim" dedi. Sergi küratörü Hülya Yazıcı ise "Abbas, bütün insanlığın sorunlarına, sanatıyla değinmiş şairleri dinleyerek resim yaptığını ifade ediyor. Çok önemli şairlerin sözlerinden, satırlarından yola çıkarak çiziyor. Şiirlerden ilham aldığı eserleri, şiirleri görsel bir şiire dönüştüyor diyebilirim. O şiir artık tuvale yansıyan bir resim oluyor. Abbas gibi değerli bir sanatçıyı burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.
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