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Fatih'in 586. doğum günü Edirne'de kutlanacak

Osmanlı padişahı 'in doğum günü, doğduğu kent Edirne'de törenle kutlanacak .'u fethiyle çağ kapatıp çağ açan, Hz Muhammed'in övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet'in doğumunun 586. yılında, Edirne'de etkinlikler düzenlenecek.

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 17:36
Fatih'in 586. doğum günü Edirne'de kutlanacak

Edirne Valisi Günay Özdemir'in "'u fetheden medeniyetin kurulduğu şehir Edirne'de doğan Edirneli " diye nitelediği ve önem verdiği kutlamalar geçen yıldan bu yana yapılıyor. Bu yılki programda kitap ve fotoğraf sergilerinin yanı sıra Edirneli Fatih'i anlatan tiyatro oyunu sergilenecek. Cuma günü gerçekleşecek etkinliklerde 'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunacak, mehter konseri düzenlenecek. Ayrıca tarihçi - yazar Prof. Dr. da "Fatih ve Edirne" adlı konferansa konuşmacı olarak katılacak.

"AMACIMIZ FATİH SULTAN MEHMET'İ İYİ ANLAMAK, İYİ ANLATMAK"

Edirne Valisi Günay Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı medeniyetinin Edirne'de kurulduğunu ve bu medeniyetin İstanbul'u fethettiğini söyledi. İstanbul'un fethini anlamak için önce Edirne'deki medeniyeti anlamak gerektiğine vurgu yapan Özdemir, şunları kaydetti:

"Biz Edirne'de kurulan bu medeniyeti anlayamadığımız, bu medeniyeti çözemediğimiz zaman İstanbul'un fethini ve Osmanlı medeniyetini anlamamız mümkün değil. Onun için İstanbul'un fethi ve Osmanlı medeniyetini anlamak için Edirne'yi, Edirne'de de bu medeniyeti en son aşamada kuran ve İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerini iyi anlamak gerekiyor. Bizim amacımız Fatih Sultan Mehmet'i iyi anlamak, iyi anlatmak ve Edirne'de nasıl bir medeniyet kurulduğunu üniversitelerimizle, bilim adamlarımızla tartışarak yeniden medeniyet anlayışımızı nasıl geliştirebiliriz, toplumumuza bunu anlatmaya çalışıyoruz."

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Fatih'in 586. doğum günü Edirne'de kutlanacak
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