Mehmetçik’e destek buluşması

Ünlü müzayedeci Uğur Batur, önceki akşam iş ve sanat dünyasını bir araya getirerek Mehmetçik Vakfı yararına bir davet organize etti. Önemli müzayedelere imza atan Uğur Antik Müzayede Evi'nin sahibi Uğur Batur'un İstanbul'da Lazzoni Otel'de düzenlediği geceye iş, sosyete ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı. Yıllar önce tüm mal varlığını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını açıklayan Uğur Batur, Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan isimleri bir araya toplayarak bir yemek organize etti. Yemekten önce Mehmetçik için dua edildi. Geceye, aralarında Hanife Akdağ, Hülya Beyaz, Eda Erkul, Gülnur-Naz Kamaşak, Canan Göztepe, Fatma Kurtkaya, Nazan Aldemir, Aslı Hünel'in de bulunduğu isimler katıldı. Gecede yapılan duanın ardından vakıf yararına küçük bir müzayede düzenlendi. Batur'un organize ettiği müzayedede, vakfa yüksek miktarda bağış yapan Nurhan Sarı ve Figen Babaoğlu'na teşekkür plaketi verildi. Gecede Muammer Ceylan da bir daire bağışlayarak büyük alkış aldı. Organizasyonda konuklara, Mehmetçik Vakfı dergisi dağıtıldı. Müzayedenin ardından Mehmetçik Vakfı İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi emekli Albay Gürkan Gülçin, tüm davetlileri vakfın faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.

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