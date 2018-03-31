Dünya Türk dizilerini izliyor

Türkiye
, dünyada toplam ithal edilen dizilerin yüzde 25'ini kapsayarak en fazla dizi ithal eden ülke olarak ilk sırada. Dizi sektörü Güçlü Türkiye'nin ekonomisine ve kamu diplomasisine önemli katkılar yapıyor. Türkiye dizilerini dünyaya ihraç ediyor. Türk Televizyonlarında yayınlanan diziler, 140'ın üzerinde ülkeye ihraç edilerek, yıllık 350 milyon doların üzerinde ihracat
rakamıyla son on yıldır hızlı bir ivme kaydetti. 2008'de 10 milyon dolar olan dizi ihracat getirisi, hızlı bir ivme kaydederek 2016 yılında 350 milyon dolara ulaştı. Yüzde 25'lik oranla dünyada en fazla dizi ithal eden ülke olan Türkiye'nin hedefi 2023 yılında bu rakamı 1 milyar doların üzerine taşımak. Türk dizileri ABD'den Rusya'ya, Ortadoğu'dan Balkanlar'a, Uzak Doğu'dan Latin Amerika
'ya kadar dünyanın dört bir yanından milyonlarca izleyici kitlesine ulaşmış durumda. Diziler Türkiye'nin ekonomisine farklı alanlarda da önemli katkı yaparken kamu diplomasi bağlamında Türkiye'nin yurtdışında tanıtılmasında kritik rol oynuyor. "GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE KATKISI VAR"
Türk dizilerinin Türkiye'nin tanıtımında önemli rol oynadığının altını çizen atv Lisanslama ve Dijital Müdürü Ziyad Varol, "Türk dizilerinin yurtdışı piyasada kendine yer bulması Türkiye'de özellikle AK Parti dönemiyle örtüşüyor. Yani hem Türk dizi ihracatı hem de Türkiye'nin Ak Partiyle
birlikte dış politikada yarattığı fark aslında örtüşüyor. Dolayısıyla birbirine etkisi tartışılmaz bir gerçek. Türkiye hemen hemen aynı dönemde dizi ihracatına başlıyor. Her ne kadar Recep Tayyip Erdoğan
şahsında Türkiye biliniyorsa da bir şekilde insanların Türkiye'den haberdar olmasında Türk dizileri de bizim insanımızı bizim coğrafyamızı yurtdışında tanıttı. Türk dizilerinin uluslararası içerik piyasasında çok kendine özgü bir tarafı var. Hikayeleriyle, coğrafi güzellikleriyle, görsel ve kültürel anlamda çok kaliteli bir içeriğe sahip olduğunu bu süre zarfında gösterdi. Biz şuanda 100'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi. 2023 HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR
Türkiye'nin kültürel hizmetler alanında 2023 1 milyar dolar ihracat hedefinin zor olmadığını belirten Varol, "2023 hedefleri birçok ihracat kalemi için böyle bir vizyon ve hedef var. Neticede kültürel hizmetler ihracatının da 2023'te hedeflenen düzeyi bu. Biz tabi ki bunu çok önemsiyoruz ve bu vizyona göre harekat ediyoruz. Kendimizi bu anlamda geliştirmeye çalışıyoruz. Kolay bir rakam değil yüksek bir rakam ama gerçekleştirilemeyecek bir hedef değil. Çünkü neticede biz küçük küçük ülkelerle başlayıp bugün ciddi büyüklükteki ülkelerinde gündemine girmiş vaziyetteyiz. Yani geçmişte mesela Latin Amerika bizim gündemimizde yoktu. Artan bu ihracat geometrik olarak büyüyor. Bir kartopu etkisiyle bu rakamlara erişilebilir" dedi. DÜNYAYA TANITIYOR
Özellikle 2010'den itibaren Türk dizi sektörünün baş döndürücü bir gelişme gösterdiğine dikkat çeken Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Yusuf Gürsoy, "Türk dizileri aracılığıyla dünyanın farklı kültür ve coğrafyalarına ulaşabiliyoruz. Türkiye açısından bu oldukça önemli bir gelişme. Türkiye, tarihi kültürü ve coğrafi zenginlikleriyle merak edilen bir ülke ve diziler aracılığıyla önemli bir tanıtım işlevi de yerine getirilmiş oluyor." TÜRKİYE DİZİ İTHALATINDA İLK SIRADA
Dünyada ithal edilen televizyon dizi ve yapımlarının yüzde 25'i Türk dizi ve yapımlarıdır. Yani 4'te 1'i Türkiye'de üretilen diziler ve yapımlardır. Bu çok önemli ve büyük bir rakam ve Amerika'nın da önündedir. Dünya'daki tüm ülkelerin ithal ettiği yabancı yapımlar arasında Türkiye yüzde 25 rakamıyla dünyanın ilk sırasında yer alıyor. "
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Dünyada, ABD dizilerinin ardından en çok satılan diziler, Türk dizileri. Neden Türk dizileri? Çünkü Türk dizilerinde Türkiye'nin hikayesi var. Hem Türkçenin öğrenilmesi hem dünyada Türkiye'nin hikayesinin anlatılması bakımından Türk dizileri çok önemli."
Midwood İstanbul Film Studio Complex Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San, "Bütün dünya film endüstrisinde Hollywood ve Amerikan dizilerinden bahsediyordu ama bilhassa son 5-6 yıldır Amerikan film endüstrisi, Türk film endüstrisinden korkmaya başladı."
Türk dizilerinin ihraç edildiği bölgelerin başında Orta Doğu
ve Kuzey Afrika
ülkeleri geliyor. Bu bölgeyi sırasıyla Doğu Avrupa
, Batı Avrupa, Asya, ABD ve Latin Amerika ülkeleri takip ediyor. ATV BU KONUDA LİDER
atv'nin büyük bir kanal olduğunu ve dizi sektöründe bu konuda lider olduğunu söyleyen Varol, "Türkiye'de televizyon pazarı malum çok rekabetçi bir piyasa var çok fazla dizi yayına giriyor. Ve biz bu konuda en iddialı kanalız ve 2017'i birincilikle bitirmiş bir kanalız. Bu anlamda hedefimiz bu başarıyı sabit tutup üzerine de koyabilmek her zaman daha iyisini yapabilmek. Bu ancak iyi işlerle, iyi dizilerle olabilir. Hal böyleyken Güçlü Türkiye için hedefler belirlenmişse ve vizyon konulmuşsa biz de bu konuda bu vizyona bu hedefe ulaşma noktasında en önde en ön safta bulunuyoruz bulunmamızda gerekiyor. Türkiye'nin en büyük kanalının dizilerini yurtdışına satıyorsak biz her zaman bu 1 milyar dolar hedefine en büyük katkıyı sağlayan taraf olmamız lazım. Biz bu gözle bakıyoruz, bu hırsla bu heyecanla çalışıyoruz" diye konuştu.