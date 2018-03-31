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Son dakika: Usta sanatçı yaşamını yitirdi

 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürdürülen , e yenik düştü. Gırtlak kanseri teşhisi konulan ve geçtiğimiz şubat ayında ameliyat olan Türk Halk Müziği sanatçısı Mükerrem Kemertaş, hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 31.3.2018 15:32
Son dakika: Usta sanatçı Mükerrem Kemertaş 80 yaşında yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz şubat ayında ameliyat geçiren ki sanatçı, sevenlerinden destek ve dua istemişti.

1985 yılında 'e yerleşen için 2017 yılında vefa gecesi düzenlenmiş ve geceye çok sayıda ünlü isim katılmıştı.

MÜKERREM KEMERTAŞ KİMDİR?

1938 yılında 'da doğdu. 1961 yılında Erzurum Halk Oyunları ve Halk Türküleri Derneği bünyesinde oluşturulan Doğudan Sesler Topluluğu'na katıldı. Bu topluluğun için düzenli aralıklarla hazırladığı programlarda 5 yıl boyunca yer aldı. 1966 yılında açılan sınavı kazanarak, Erzurum Radyosu'nda kadrolu sanatçı oldu. 1970 yılında TRT Radyosuna tayin olan sanatçı, uzun yıllar çalışmalarını İstanbul'da sürdürdükten sonra 1985 yılında İzmir'e yerleşti ve TRT İzmir Radyosu'nda görevine devam etti. 2003 yılında TRT'den emekli olan Mükerrem Kemertaş, sanat hayatı boyunca sayısız türkü ve uzun havanın tanınıp sevilmesine emsalsiz sesi ile katkı sağladı.

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Son dakika: Usta sanatçı Mükerrem Kemertaş 80 yaşında yaşamını yitirdi
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