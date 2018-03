Türk filmleri ödüle doymuyor

BUGÜN NELER OLDU

Gelişen Türk sineması uluslararası arenada hem izleyicinin takdirini kazanıyor hem de ödüllerle başarılarını taçlandırıyor. Ayla , Buğday, Kelebekler öne çıkan filmlerin birkaçı. Ayla, Oscar aday adaylığı ile tüm dünya izleyicisinin sevgisini kazanırken Semih Kaplanoğlu 'nun Buğday filmi Tokyo Uluslararası Film Festivali 'nde büyük ödülü aldı. Arizona'da düzenlenen 24. Sedona Uluslararası Film Festivali'nden En İyi Yabancı Film ödülünü alan 'Ayla', izleyici oylarıyla da En İyi Film seçildi. İlk kez 1994 yılında düzenlenmesinin ardından geleneksel olarak her yıl dünyanın dört bir tarafından uzun ve kısa metraj filmleri, belgesel ve animasyonları, öğrenci filmlerini izleyicilerle buluşturan Sedona Uluslararası Film Festivali'nin bu yılki yıldızı 'Ayla' oldu. 24 Şubat-4 Mart tarihleri arasında, sekiz gün süren festivalde izleyicilerden gelen yoğun taleple ek salon açılan, iki gün olan gösterim sayısı dört güne çıkartılan Ayla, Amerika Birleşik Devletleri'nden 2 büyük ödülle döndü. Semih Kaplanoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği, SABAH'ın ana medya sponsoru olduğu 'Buğday' filmi 30'uncu Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülüne layık görüldü. Dünya prömiyerini 23'üncü Saraybosna Film Festivali'nde yaptıktan sonra Adana , Köln, Londra ve Sao Paulo Film festivallerinde seyirci tarafından büyük ilgiyle izlenen film, Asya kıtasının en önemli festivali olan Tokyo Uluslararası Film Festivali Ana Yarışması'ndan birincilikle döndü. Yönetmen Kaplanoğlu törende yaptığı konuşmada, "Her yaşadığımız an dünyada bir zarara sebep oluyor. Aşırı tüketim, aşırı kapitalizm... Lütfen hayatımıza ve insanlığa değer verelim. Nereden gelip nereye doğru gittiğimizi kavrayalım ve anlayalım. Ben bir yönetmen olarak toprağa, tohumlara, yaradılışa saygı olarak bu filmi yapmaya çalıştım. Allah bana bu filmi yapmayı nasip etti. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Kelebekler, Sundance Film Festivali'nde en iyi film seçildi. Yönetmen Tolga Karaçelik'in yazıp yönettiği Kelebekler filmi Amerika'nın en önemli film festivallerinden biri olan Sundance Film Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü'nün sahibi oldu. Dünyanın en prestijli festivallerinden biri olan ve bu yıl 32'si düzenlenen Sundance Film Festivali'nde bu ödülü ilk kazanan Türk olarak tarihe geçen Karaçelik; "Bu ödül, bu filmin 18 günde çekilmesini sağlayan ekibime... Bunu biz yaptık! Artık herkesin" şeklinde konuştu.