Gaziantep’te Ivana Sert rüzgârı

Gaziantep
'in ilk yerli filmi olan "Antep Fıstığı" kentte 70 binin üzerinde izlenmeye ulaştı. Gaziantep'teki sinemaseverler, filmin başrol oyuncularından Ivana Sert'in de katıldığı 'Antep Fıstığı' özel gösterimi için yapılan gecede oyuncularla bir araya geldi. SELFİE'YE DOYAMADI
Gaziantep'in kendine has değerleriyle büyüyen bir erkeğin (Orhan Uslu), Alman kültürüyle yetişen bir kadınla (Ivana Sert) yaşadığı aşkla oluşan kültür çatışmasını mizahi bir bakış açısıyla anlatan Antep Fıstığı filmi, 6 Nisan'da Türkiye genelinde gösterime girecek. Sempatik hareketleriyle Gazianteplilerin gönlünde taht kuran filmin başrol oyuncusu İvana Sert geceye oğlu Ateş ile birlikte geldi. Fıstık rengi şık gece kıyafetiyle sinemaseverleri büyüleyen Sert, izleyicilere filme gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti ve hayranlarıyla bol bol selfie çektirdi. Filmin yönetmeni Oğuz Yalçın, "Antep Fıstığı, şehrin kültürünü en iyi şekilde anlatan eserlerin başını çekecek" dedi.