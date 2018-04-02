Ressamlarla randevu

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
, Topkapı Sarayı
'ndaki bir restoranda Mithat Şen, Ahmet Güneştekin, Peyami Gürel, Günseli Kato ve Hülya Aktaş'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 50 ressamla bir araya geldi. Ressamlarla kültür ve sanatın geleceği hakkında sohbet eden Kurtulmuş, onların taleplerini dinledi. Toplantıda "Dünyayla Konuşan Resim" ve "Uluslararası Kulvarda Resim Sanatımız" konu başlıkları üzerinde duruldu. Programa ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı
Müsteşarı Ömer Arısoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirleri Sibel Eraslan ve Cumhur Kaygusuz, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı da katıldı. BU YÜKÜ BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ
Bakan Kurtulmuş, ressamlara hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Göbeklitepe'den Bizans'a, İslam medeniyetinin şaheserlerinden İslam öncesi dönemin antik kentlerine kadar yüksek estetik değeri olan birçok esere sahip olduğunu söyleyerek "Şunun için Allah'a şükretmemiz lazım ki bu topraklarda hayal dünyamızı çok zengin kılabilecek muazzam bir birikime sahibiz ve bunu da çok şükür tarihi içinde de bugün de sanata bir şekilde dönüştürebilecek çok değerli sanatçılarımız var. Bu zenginlikten dolayı gerçekten övünmemiz lazım ama bunun da hakkını vermemiz lazım. Yani bakan olduktan sonra özellikle bu tarafı insanı ürkütmüyor değil, büyük bir yük üzerimizde. O yükü sanatçı dostlarımızla beraber daha ileriye taşımak için gayretle samimiyetle mücadele edeceğiz" dedi. Bakan Kurtulmuş, etkinliğin sonunda katılımcı sanatçılara hediye takdiminde bulundu.