İlk kez Cannes Film Festivali'nde olacak! İşte o film...

Filmde, Teo çok zeki ama umudunu yitirmiş genç bir adamdır. Çok sıkı çalışsa bile, asla başarılı olamayacağını düşünmektedir. Hayatın içinde zaman ve para ilişkisi içinde savrulurken yaşadığı bir şoktan sonra, geleceğinden gelen sesi anlamaya başlar ve hayatı değişir.

İLK KEZ CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE OLACAK

Hayatta başarılı olmak için kurallara uyulması gerektiğini ancak en iyi olmak için yönetmeyi ve yönlendirmeyi iyi bilmek gerektiğini anlatan bu film ilk kez Cannes Film Festivali'nde gösterilecek. Daha sonra ulusal ve uluslararası film festivallerinde yarışacak film Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği filmler arasında.

Ayrıca Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi olan Yönetmen Kerem Kurtuluş, 'Gerek şahsi olarak gerekse kurum olarak sinema dünyasında çok başarılı işler yapacağız' dedi.