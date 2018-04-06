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İlk kez 'nde olacak! İşte o film...

Yönetmenliğini 'un yaptığı başrollerde Ali Burak Ceylan ve Ümit Acar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı  filmi ilk kez 'nde gösterime girecek.

Giriş Tarihi: 6.4.2018 13:31 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 13:39
İlk kez Cannes Film Festivali'nde olacak! İşte o film...

Filmde, Teo çok zeki ama umudunu yitirmiş genç bir adamdır. Çok sıkı çalışsa bile, asla başarılı olamayacağını düşünmektedir. Hayatın içinde zaman ve para ilişkisi içinde savrulurken yaşadığı bir şoktan sonra, geleceğinden gelen sesi anlamaya başlar ve hayatı değişir.

İLK KEZ CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE OLACAK

Hayatta başarılı olmak için kurallara uyulması gerektiğini ancak en iyi olmak için yönetmeyi ve yönlendirmeyi iyi bilmek gerektiğini anlatan bu film ilk kez 'nde gösterilecek. Daha sonra ulusal ve uluslararası film festivallerinde yarışacak film Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği filmler arasında.

Ayrıca Genç Yönetim Kurulu üyesi olan Yönetmen , 'Gerek şahsi olarak gerekse kurum olarak sinema dünyasında çok başarılı işler yapacağız' dedi.

Filme doyacağız

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İlk kez Cannes Film Festivali'nde olacak! İşte o film...
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