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Fetih şenliğinde bin yıllık kına

’da ’nce düzenlenen “’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri”nde bin yıllık kına eğlencesi günümüze taşındı

Giriş Tarihi: 9.4.2018
Fetih şenliğinde bin yıllık kına
'yi Anma ve 'nın Fethi Şenlikleri rengarenk görüntülere sahne oldu. Dürdane Mahallesi'nde gerçekleştirilen köy kınası etkinliğinde gelin, arkadaşları tarafından mumlar eşliğinde düğün alayına getirildi. 7'den 70'e herkesin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte gelin ve arkadaşları çalan müzikler eşliğinde gece boyunca oynadı. Herkesin gönlünce eğlendiği gecede etkinlik, geline kına yakılması ritüeliyle devam etti. Kına yakma töreni, bakır tepsi içerisindeki gelin kınasının düğün alayına getirilmesi ile başladı. Kına yakma anında avuçlarını açmayan gelinin avuçlarına kayınvalidesi tarafından altın konuldu.

TAVUK VE TATLI ALMA
Salondaki eğlencenin ardından köyün sokaklarına dökülen misafirler, düğün alayı eşliğinde ve tatlı alma merasimlerini de gerçekleştirdi. Köyün genç erkeklerinin gelinlik ve kadın kıyafetleri giymesiyle yapılan skeçler de renkli görüntülere sahne oldu. Tavuk ve tatlı alma etkinliğinin ardından köyün gençleri, kız evinin önünde eğlenceye devam etti.
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Fetih şenliğinde bin yıllık kına
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