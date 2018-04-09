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’nin son başyapıtı ’da

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018
Verdi’nin son başyapıtı İstanbul’da
Devlet Opera ve Balesi dünyanın en zor operalarından biri olarak kabul edilen 'nin başyapıtı Falstaff Operası'nı seyirciyle buluşturdu. 'nda önceki akşam prömiyer yapan eseri 100 kişilik dev ekip sahneye koydu. 46 kişilik orkestraya 30 kişilik koronun eşlik ettiği operada 23 kişi de solist olarak görev yaptı. Verdi'nin, büyük hayranlık duyduğu Shakespeare'in "Windsor'un Şen Kadınları" ile "IV. Henry" oyunlarından esinlenerek bestelediği Falstaff, 14. yy 'sinde geçiyor. Şişman ve yaşlı Falstaff'ın evli ve iki iyi dost olan Alice ile Meg'i baştan çıkarmaya çalışması ile başlayan trajikomik olayları anlatan opera, aşk para hırs gibi tüm beşeri duyguların gelip geçici olduğunu, her şeyin şakadan ibaret olduğunu vurguluyor. Eser 10-11-13-14-21-24 ve 25 Nisan'da Kadıköy Süreyya Operası'nda İtalyanca olarak sahnelenecek.
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Verdi’nin son başyapıtı İstanbul’da
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