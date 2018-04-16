‘Zeugma eşsiz bir müze’

Restorasyon, arkeoloji ve müzecilik teknolojilerini aynı çatı altında buluşturan Heritage İstanbul
2018'de (Miras İstanbul) Zeugma Mozaik Müzesi'nin kurucularından Reskon Restorasyon Yöneticisi Nadire Mine Yar konuştu. Yar "Zeugma bir şehrin eserlerini oluşturan dünyadaki tek eşsiz müzedir. Dünyada başka böyle bir yer yoktur. Zeugma bitmeyen hikâyedir. Zeugma'ya inanmayanı Zeugma yok eder. Ona sahip çıkıp korumak lazım. Gaziantepliler korudukça tarihe sahip çıkıp gelecek nesile ve ülkenin kültürüne katkıda bulunulacaktır" diye konuştu.