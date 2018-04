Gagavuzlar'ın ilk filmi imece usulüyle çekildi

Moldova'ya bağlı Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'nde yaşayan Gagavuzlar, kendi kültürlerini anlatan ilk filmi yapmanın gururunu yaşıyor. Gagavuzlar'ın 1920 ve 1930'lu yıllardaki yaşamının ve kültürünün anlatıldığı ilk Gagavuz filminin yönetmenliğini İvan Patraman yaptı. Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Komrat'ın köylerinde geçen filmin senaryosu, Nikolay Baboglu'nun hikayesinden uyarlanarak Todur Marinoglu tarafından kaleme alındı.





Rusya'nın Petersburg şehrinde sinema okulundan mezun olan İvan Patraman, 2016'da Gagavuzlar'ın büyük hasretlerini sona erdirmek için kolları sıvadı. Fakat filmin her aşamasında sıkıntılar, sorunlar onu yalnız bırakmadı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle filmi tamamlamak amacıyla iki kez kredi (5 bin ve 2 bin dolar) çekti. Babasından ve akrabalarından borç aldı, yetmeyince çalışanlarından bile borç aldı. Aldığı her borcu ayrı ayrı not etti. Filmin sonuna gelen İvan Patraman, günlük ücretin 50 dolar olduğu stüdyo masraflarını karşılayamayınca bu sefer de kamerasını ve kamera lenslerini sattı. Ne yapsa da filmi tamamlayamıyordu. Filmin hikâyesi Gagavuzya'da dilden dile dolaşıyordu. Heyecan ve gurur, yerini umutsuzluk ve kedere bırakıyordu. İşte tam bu sırada yardıma internetteki bir sosyal yardımlaşma sitesi koştu.

YURTDIŞINDAKİ EN BÜYÜK DESTEĞİ İSE TÜRKİYE VERDİ

İnternetteki sosyal yardımlaşma sitesinde projeyi ve filmin hikâyesini gören çok sayıda kişi gönüllü para bağışında bulundu. Hatta bir Çinli de filmin tamamlanabilmesi için 250 dolar bağışta bulundu. Yurtdışındaki en büyük desteği ise Türkiye verdi. Bazı Gagavuz gençler cep harçlığını bağışladı. Gagavuzlar imkanları doğrultusunda 1 euro'dan 2 bin euro'ya kadar bağışta bulundu. Sonunda binbir zorlukla çekilmeye çalışılan film tam 1.5 yıl sonra tüm imkansızlıklara rağmen tamamlandı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I GAGAVUZYA'DA GÖRMEYİ SEVİYORUZ

İzleyicinin filmde Gagavuzlar'ın kültürünü çok yönlü bir şekilde göreceğini ifade eden Patraman, filmin büyük emeklerle bir uçuk yılda çekildiğini belirterek, ''İzleyici filmde aile sevgisi, sevda gibi birçok kavram üzerinde düşünecek. Filmin Türkiye'de gösterilmesi için çalışmalar yürütmeye çalışıyorum. Geçmişte ve bugün hâlâ Türkiye Gagavuz Türkleri'ne çok yardım ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gagavuzya'da görmeyi seviyoruz. Onun için Recep Tayyip Erdoğan'ı daha fazla Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'nde görmek istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını da okumuştum. Ben başka bir ülkeden geldim ama şu an Türkiye'de Atatürk'ün fotoğraflarını görünce neden bilmiyorum ama rahatlıyorum. Kendimi rahat hissediyorum. Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan dünyada çok önemli insanlar." diye konuştu.

GAGAVUZLAR VE TÜRK İNSANLARI...

İzleyicilerin filmde Gagavuz kültürünü çok yönlü olarak gözlemleyebileceğini ifade eden Patraman, "İlk Gagavuz filmi Dünürcülük, çok güzel bir proje. Gagavuzların kültürü ve yaşaması için 1920'li 1930'lu yıllarda yaptıkları anlatılıyor. Filmin konusu güzel bir sevda, aile hem Gagavuzlar'ın hem Türkler'in kültürünü çok geniş anlamda gösteriyor. Dünürcülük filmi evlenmeye zorlanmayı, insanların kuvvetini, duygularını, o zor vakitleri gösterir. Kaçan Gagavuzlar'ın o vakitlerdeki yaşamını anlatarak öyle güzel bir politik tarafından da bu vakitleri gösterdik. Ben sanıyorum ki bu film büyük rol oynayacak. Gagavuzlar'ın hem de Türk kültüründe rolü çünkü bence bu pek önemli. Gagavuzlar ve Türk insanları, Gagavuzya ve Türkiye kardeşiz ve beraber yaşıyoruz. Türkiye'den bize pek çok yardım ettiler" dedi.

TÜRKİYE KARDEŞİMİZ

Filmin büyük emeklerle ortaya çıkarıldığını ve Gagavuzlar'a dair birçok özelliğin filmle izleyici tarafından görüleceğini belirten Patraman, "Sanıyorum Gagavuzya ve Türkiye daha çok güzel projeler yapacağız ve bizim Gagavuz kültürünü daha geniş bir şekilde göstereceğiz. Türkiye bizim kardeşimiz, Gagavuzya'ya çok yardım ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hıdırellez ayında Gagavuzya'ya gelmesini isteriz. Bence çok iyi olacak. Filmin Türkiye'de vizyona girmesi için fikirlerimiz var. Gagavuzlar'ın kültürünü göstermek anlamında, insanlar bu filmde Türkler'in kuvvetini, duygularını görecek. Ben sanıyorum ki Türk insanları da beğenecek ve seyredecek bu filmi sanırım iyi olacak" dedi.