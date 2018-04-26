Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Enbe’den farklı dillerde şarkılar

Enbe’den farklı dillerde şarkılar

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Enbe’den farklı dillerde şarkılar
yönetimindeki Enbe Orkestrası, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'taki The Savoy Ottoman Palace'ın yedinci yıl kutlamasında sahneye çıktı. Türkçe şarkıların yanı sıra farklı dillerde de şarkılar seslendiren Enbe Orkestrası, konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Behzat Gerçeker, sahneye çıkmadan önce duygularını şöyle ifade etti: "Biz bu otelin açılışında da beraberdik, şimdi de beraberiz. Bugün çok heyecanlıyız. Gece için sürprizlerimiz var; tüm dünya müziklerinden geniş bir repertuvar hazırladık, müzikseverlerin karşısına öyle çıkacağız."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Enbe’den farklı dillerde şarkılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN