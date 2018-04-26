Enbe’den farklı dillerde şarkılar

Behzat Gerçeker
yönetimindeki Enbe Orkestrası, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'taki The Savoy Ottoman Palace'ın yedinci yıl kutlamasında sahneye çıktı. Türkçe şarkıların yanı sıra farklı dillerde de şarkılar seslendiren Enbe Orkestrası, konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Behzat Gerçeker, sahneye çıkmadan önce duygularını şöyle ifade etti: "Biz bu otelin açılışında da beraberdik, şimdi de beraberiz. Bugün çok heyecanlıyız. Gece için sürprizlerimiz var; tüm dünya müziklerinden geniş bir repertuvar hazırladık, müzikseverlerin karşısına öyle çıkacağız."