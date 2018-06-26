Müzikle dopdolu bir ay geliyor

MÜZİK
ve etkinlik mekanı Sanat Performance, Temmuz ayında farklı müzikal yorumları açık havada dinleyiciyle buluşturacak. Partiler, DJ performansları ve başarılı sanatçıların konserleri ile İstanbullular müziğe doyacak. 3 Temmuz'da, Türkçe pop
partisinde 90'ların Türkçe Pop parçalarını özleyenler bir araya gelecek. 4 Temmuz'da ise modern zamanların ozanı olarak tanınan Hüsnü Arkan sahnede olacak. 5 Temmuz'da Eda Baba, 6 Temmuz'da rock grubu Zakkum, müzikseverlerle bulaşacak. Ünlü şarkıcı Yaşar ise 7 Temmuz'da sevilen şarkılarıyla sahnede olacak.