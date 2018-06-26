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le dopdolu bir ay geliyor

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Müzikle dopdolu bir ay geliyor
ve etkinlik mekanı Sanat Performance, Temmuz ayında farklı müzikal yorumları açık havada dinleyiciyle buluşturacak. Partiler, DJ performansları ve başarılı sanatçıların konserleri ile İstanbullular müziğe doyacak. 3 Temmuz'da, partisinde 90'ların Türkçe Pop parçalarını özleyenler bir araya gelecek. 4 Temmuz'da ise modern zamanların ozanı olarak tanınan Hüsnü Arkan sahnede olacak. 5 Temmuz'da Eda Baba, 6 Temmuz'da rock grubu Zakkum, müzikseverlerle bulaşacak. Ünlü şarkıcı Yaşar ise 7 Temmuz'da sevilen şarkılarıyla sahnede olacak.
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