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Sanatseverlerin yeni durağı

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Sanatseverlerin yeni durağı Datça
Bu yaz 'da yepyeni bir festival doğuyor. İçinde tarih, deniz, müzik ve eğlenceyi barındıran Datça Tiyatro Festivali, 16-18 Temmuz 2018 tarihleri arasında sanatseverleri Datça'ya bekliyor. Aralarında Semaver Kumpanya ve Fiziksel Tiyatro Araştırmaları'nın da yer aldığı dört ekip, toplam altı oyun ile festivale katılacak. Denize sıfır konumda gerçekleşecek olan festivalde, oyunların yanı sıra; fuayeler, söyleşiler, konserler, atölyeler, dans performansları gibi birçok etkinlik de yapılacak. Festivale katılanlar, usta tiyatrocularla birlikte oyun izleyip tiyatro üzerine sohbet etme imkanı bulacak. Programda yer alan Özgün Üretim Atölyeleri sayesinde, üç gün boyunca ustalarla çalışıp tiyatroya dair içerik üretme ve sergileme şansı da sunulacak. Festivale katılmak isteyen sanatseverler biletlerini Mobilet'ten satın alabiliyor. Halka açık panayır alanında düzenlenecek etkinliklerin detaylarından atölyelere, Datça Amfi Tiyatrosu'nda sergilenecek oyunlardan festival alanında yapılacak konserlere kadar tüm festival programı çok yakında açıklanacak.
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Sanatseverlerin yeni durağı Datça
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