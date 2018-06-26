Saraybosna’nın onur konuğu Nuri Bilge Ceylan

'Ahlat Ağacı' filmiyle kariyerinin en çok izlenen yapımına imza atan ünlü senarist-yönetmen Nuri Bilge Ceylan
, 10-17 Ağustos'ta Bosna Hersek
'te düzenlenecek 24'üncü Saraybosna Film Festivali
'nin onur konuğu olacak. Festival organizatörlerinin yaptığı açıklamada, 'Dünyanın en değerli film yazarlarından biri' olarak nitelendirilen Ceylan'ın, festivalin şeref programına katılacağı belirtildi. Saraybosna Film Festivali kapsamında, Ceylan'ın çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı da yapılacak. Açıklamada; Ceylan'ın sergilerinin daha önce Türkiye, Yunanistan, İngiltere, İspanya, Fransa, Polonya, Almanya ve ABD'de de beğeniye sunulduğu ifade edildi.