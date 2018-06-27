Arkeoloji Müzesi’nde görsel şölen

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. Uluslararası İstanbul
Opera Festivali devam ediyor. 7 Temmuz'da sona erecek olan festival kapsamında yarın ve 29 Haziran'da Mozart'ın başyapıtı 'Saraydan Kız Kaçırma' sahnelenecek. Geçmişten günümüze klasikleşen ve görkemli prodüksiyonuyla beğeni toplayan 'Saraydan Kız Kaçırma' operası, Yekta Kara'nın rejisiyle İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinin büyülü atmosferinde seyirciyle buluşacak.