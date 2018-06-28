Caz Festivali’nde 25’inci yıl heyecanı

İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 21 yıldır Garanti Bankası sponsorluğunda düzenlenen 25'inci İstanbul Caz
Festivali, önceki akşam düzenlenen törenle başladı. Festival direktörü Pelin Opcin'in konuşmasıyla başlayan törende; kontrbasçı Nezih Yeşilnil, piyanist-yorumcu Şevket Uğurluer ve ağız armonikası sanatçısı Ahmet Faik Şener'e, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edildi. Ödül töreninin ardından; Kerem Görsev
, Tuna Ötenel ve İlham Gencer gibi önemli Türk caz sanatçıları ile Kamil Özler şefliğindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası, izleyenlere müzik ziyafeti yaşattı. Festivale dair her şey bu odada APPLE
Music, 15 Temmuz'a kadar devam edecek olan 25'inci İstanbul Caz Festivali için hazırladığı özel odayı kullanıcılarına sundu. 25'inci İstanbul Caz Festivali Odası içinde; festival için hazırlanmış müzik listeleri, bu sene festivalde performans gösterecek sanatçıların albümlerinin bulunduğu '2018: Öne Çıkanlar' bölümü, festivalin 25 yılının özetlendiği albümler, sanatçıların en iyileri listeleri, videolar, radyo istasyonları ve caz seçkileri bulunuyor. 25'inci yılında festivali yakından takip etmek isteyen müzikseverler, bu özel odaya Apple Music Göz At sekmesinden ulaşabilir.