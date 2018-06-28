Zıplatan bir film yaptık

Başrollerini Şafak Sezer
, Çetin Altay, Burcu Binici
ve Yıldırım Öcek'in paylaştığı, Şahin Derun'un yönettiği 'Yalan Dolan' adlı sinema filminin çekimleri önceki gün sona erdi. Film ekibi, aynı akşam Cihangir'de düzenlenen kutlama yemeğinde bir araya geldi. Soruları yanıtlayan Şafak Sezer ile Çetin Altay, "Bu sefer aksiyonun yanında komedi ile tüm sinemaseverleri şaşırtacağız" dedi. Filmdeki aksiyon sahnelerinden bahseden Çetin Altay, "Nerelerden attılar beni, koşturup hoplattılar, zıplattılar. Benim için çok değişik bir film oldu. İçinde mizah ve karamizah da olan ters köşe bir film oldu" diye konuştu. Aksiyon sahnelerinde hiçbir oyuncunun dublör kullanmadığını söyleyen Şafak Sezer ise "Aksiyonda komiklik de var. Kimse dublör kullanmadı; herkes kendi sahnelerinde bizzat oynadı. Yönetmenimiz, Hollywood'dan gelmiş bir isim" dedi. Sinema sektörünün acımasız olduğunu söyleyen Sezer, şöyle konuştu: "Çok acımasız bir sektörde, iyice acımasızlığa giden bir meslek yapıyoruz. Çok zor şartlar altında film çekiyoruz. Tek isteğimiz, seyirciyle buluşmak; kimsenin bu işten başka bir kazancı yok. Sadece önemsenmek istiyoruz, lütfen filmlerimize gidin, izleyin abiciğim." Usta oyuncu Yıldırım Öcek de seyirciyi büyük sürprizlerin beklediğini belirterek şunları söyledi: "Çok süpriz bir iş çıktı ortaya. Sadece komedi değil, hayatın içinde var olan konuların altını önemle çizen bir film." Çekimleri İstanbul
'da dört haftada tamamlanan filmin 7 Aralık'ta vizyona girmesi planlanıyor.