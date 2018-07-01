İslam bilim tarihi hocasını kaybetti

İslam bilim tarihi otoritelerinden Türk bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin
(94) İstanbul'da dün hayatını kaybetti. Sezgin, bugün Süleymaniye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Süleymaniye Haziresi
'nde toprağa verilecek. 1960 darbesi sonrası "Zararlı Profesör" ithamıyla İstanbul Üniversitesi
'nden atılan Sezgin, 36 yaşındayken Türkiye'den Almanya'ya göç etmişti. Türkiye'ye yıllar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle gelmiş, eserleri Gülhane Parkı
'nda açılan "İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi"nde ölümsüzleşmişti. Sezgin, ömrü boyunca dünyaya "Bilim tarihine en önemli katkının Müslüman bilim insanları tarafından sağlandığını" anlattı. 17 SAAT ÇALIŞIRDI, 27 DİL BİLİYORDU Bitlis
'te doğan ve akademik çalışmaları İstanbul'dan Frankfurt'a uzanan Sezgin, ömrünü İslam bilimler tarihine adadı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü'nde okudu. Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde doktora yaptı. 1954'te Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde, hadis külliyatının en önemli isimlerinden İmam Buhari ile ilgili "Buhari'nin Kaynakları" adlı doktora tezini tamamlayarak doçent oldu. 27 Mayıs 1960'ta yaşanan darbeden sonra üniversiteden atılan öğretim görevlileri arasında yer aldı. Yurtdışına çıkmaya karar verdi. Almanya'ya göç etti ve Frankfurt'a yerleşti. Frankfurt Üniversitesi'nde misafir doçent olarak dersler verdi. "İslami Bilimler ve Oryantalizm" alanında otorite sayılan Alman oryantalist Hellmut Ritter'in yanında öğrenim gördü. Günde 17 saat çalışırdı, Arapça, İbranice, Süryanice, Almanca gibi tam 27 dil öğrendi. Çok sayıda esere imza atan Sezgin'in, SABAH gazetesinin de okurlarına verdiği "İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi" adlı kitabı, baş referans kaynağı oldu. KÜTÜPHANESİ İÇİN GİRİŞİM
1966'da profesörlük unvanını elde eden Sezgin, İslam bilimleriyle ilgili çalışmalarıyla Arap dünyasının üst düzey devlet adamları ve liderlerinin de ilgisini çekti. 1978'de "Kral Faysal" ödülünü kazandı. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İran, Mısır, Fas ve Irak'tan çok sayıda şeref üyeliği, ödül ve nişana layık görüldü. 1982'de J.W.Goethe Üniversitesi'ne bağlı Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nü, bir yıl sonra da müzesini kurdu. Enstitüye bağlı olarak kurduğu müzede, Müslüman bilginler tarafından yapılmış aletlerin ve bilimsel araç ve gereçlerin, yazılı kaynaklara dayanarak yaptırdığı örnekleri var. Almanya'da binlerce kitap, belge, fotofilm ve kaynakların yer aldığı hazine değerindeki kütüphanesi, Türkiye'ye getirilmek için uğraşılıyor. ERDOĞAN TÜRKİYE'YE GETİRDİ
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 Özel Ödülü sahibi olan Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesi Fuat Sezgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışmalarını Türkiye'de gerçekleştirmesi için davet edildi. Gülhane Parkı içindeki Has Ahırlar Binası'nda açılan "İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi"yle Türk insanı onu çok daha yakından tanıma fırsatı buldu. Müslüman bilim insanlarının buluşları, şu an Gülhane Parkı'ndaki "İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi"nde sergileniyor. CUMHURBAŞKANI RAHMET DİLEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin'e Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, Twitter hesabından Prof. Dr. Sezgin'in vefatına ilişkin paylaşımda bulundu. Prof. Dr. Sezgin'in büyük bir ilim insanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İslam bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla medeniyetimizin ve tarihimizin uyanışına öncülük eden Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamıza Allah'tan rahmet, milletimize, yakınlarına ve tüm ilim dünyasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım da Sezgin için bir taziye mesajı yayımladı.