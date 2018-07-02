Göbeklitepe’de UNESCO sevinci

Şanlıurfa
'da, 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklite-pe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi
'ne alınmasının sevinci yaşanıyor. Dünyanın en eski tapınak merkezi kabul edilen ve yaklaşık 6 yıl önce UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren ören yeri, komitenin Bahreyn'deki 42. toplantısında Dünya Miras Listesi'ne alındı. Bu karar sivil toplum kuruluşları, yerli ve yabancı turistler tarafından sevinçle karşılandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Tarihi bir kent olduğumuz Göbeklitepe özelinde artık dünyaca kabullenilerek, tescillenmiş oldu" dedi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ise "Göbeklitepe, bizi bütün dünyayla buluşturan bir değerimiz" diye konuştu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Göbeklitepe'nin listeye alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı
, "Ülkemizin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne tescilli alanlarının sayısı 18'e yükselmiştir" açıklamasını yaptı.