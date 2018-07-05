Atatürk’ün otomobilinin restorasyonu tamamlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün, Anıtkabir'deki 1935 model Lincoln marka zırhlı makam otomobilinin restorasyonu tamamlandı.
Antika Otomobil Federasyonu tarafından restorasyonu yapılan otomobilin teslimi dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Anıtkabir Müze Komutanı Binbaşı Kasım Mehmet Teke, yaptığı konuşmada, Anıtkabir'de sergilenen Atatürk'ün kullandığı 3 otomobilin geçen yıllar içinde yıprandığını ve restorasyona ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Atatürk'ün otomobilinin restorasyon sorumlusu Kemal Akel de, otomobilin yenilenmesinin 2 yıl 4 ay sürdüğüne işaret ederek, eksik parçalarının yurt dışından temin edildiğini söyledi.