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40 milyon euroluk sanat eseri kaçakçılığı

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Giriş Tarihi: 6.7.2018
40 milyon euroluk sanat eseri kaçakçılığı
Avrupa Polis Ofisi Europol, dört ülkede yapılan operasyonlarda 25 bin adet parçadan oluşan toplam 40 milyon euro değerinde tarihi eserin ele geçirildiğini duyurdu. Çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyen Europol yetkilileri, operasyonlarda 23 kaçakçının tutuklandığını belirterek, n polisinin dört yıl süren soruşturması sonucunda İtalya, , ve 'de 40'ın üzerinde eve şafak vakti baskın düzenlendiğini bildirdi. Kaçakçıların müzayede evleri tarafından satılan Yunan ve Roma medeniyetlerine ait sanat eserlerini sahte sertifika düzenleyerek yasadışı yollarla dört ülkede sattığı ortaya çıktı.
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