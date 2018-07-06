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Dünyaca ünlü güzel yıldız ilk kez 'ye geliyor

Şampiyonlar Ligi finalinde sergilediği sahne şovuyla ününe ün katan güzel yıldız , 'deki ilk konserini 14 Ağustos'ta Antalya Belek'te verecek.

Giriş Tarihi: 6.7.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 11:21
Dünyaca ünlü güzel yıldız ilk kez Türkiye'ye geliyor

Şampiyonlar Ligi finalinde sergilediği sahne şovuyla ününe ün katan güzel yıldız , 'ye ilk kez gelecek.

Henüz sadece 23 yaşında olmasına rağmen, müzik listelerinin üst sıralarına adını yazdırmayı başarmış olan Dua Lipa, 14 Ağustos'Antalyalya Belek'te sahne alacak.

MÜZİK KARİYERİNE YOU TUBE'DA BAŞLAMIŞTI

Bir rock müzisyeninin kızı olarak 1995 yılında dünyaya gelen Dua Lipa, 14 yaşında ve şarkılarını YouTube üzerinde cover'layıp yayımlayarak müzik kariyerine başlamıştı. Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Spotify'da 8 milyon tekil ve 1,5 milyon albüm satışına ulaşarak 2017'nin en ünlü İngiliz kadın sanatçısı olmuştu. Adele'den bu yana İngiltere'nin bir numaraya yükselen ilk solo kadın sanatçısı olan güzel yıldızın klipleri YouTube'da 1 milyar kez görüntülenmişti. 'New Rules' ve son single'ı 'IDGAF' ile listeleri altüst eden sanatçı, aynı zamanda 5 farklı kategorideki adaylığı ile bu yılki BRIT Ödülleri'nde en çok aday gösterilen sanatçı unvanını da kazanmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE SERGİLEDİĞİ SAHNE ŞOVUYLA ÜNÜNE ÜN KATMIŞTI

Dua Lipa son olarak Şampiyonlar Ligi finalinde sergilediği sahne şovuyla ününe ün katmıştı. Lipa, 14 Ağustos akşamı Türkiye'deki hayranları için şarkılarını seslendirecek.

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Dünyaca ünlü güzel yıldız ilk kez Türkiye'ye geliyor
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