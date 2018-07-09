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ile bir hafta sonu

Avustralyalı şarkıcı, söz ve senaryo yazarı, besteci, şair ve oyuncu , 10 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek. Konser öncesi bu hafta sonu sanatçıyı anlatan filmlerden oluşan bir seçki sunuldu

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018
Nick Cave ile bir hafta sonu
'in sesi, müziği, metni ve kendisini göreceğimiz filmler 7- 8 Temmuz'da 'Nick Cave ile Bir Hafta Sonu' adlı programla sunuldu.
Müzik kariyerinin 45. yılına giren Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve oyuncu Nick Cave, 25. Festivali kapsamında 10 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek. Sinema, Türk Tuborg A.Ş.'nin katkıları ve İKSV işbirliğiyle Nick Cave, konserinden önce beyazperdede sinemaseverlere buluşturuldu.
Modern Sinema'da Cave'in sesini, müziğini, yazdıklarını ve kendisini beyazperdeye taşıyan filmlerden oluşan özel bir seçki sunuldu. 'Nick Cave ile Bir Hafta Sonu' adıyla sunulan program için Korkak Robert Ford'un Jesse James Suikasti, One More Time with Feeling, Kanunsuzlar ve Dünyada 20.000 Gün filmlerinden oluşan filmler gösterildi.
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Nick Cave ile bir hafta sonu
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