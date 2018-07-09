Nick Cave
'in sesi, müziği, metni ve kendisini göreceğimiz filmler 7- 8 Temmuz'da 'Nick Cave ile Bir Hafta Sonu' adlı programla sunuldu.
Müzik kariyerinin 45. yılına giren Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve oyuncu Nick Cave, 25. İstanbul Caz
Festivali kapsamında 10 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek. İstanbul Modern
Sinema, Türk Tuborg A.Ş.'nin katkıları ve İKSV işbirliğiyle Nick Cave, konserinden önce beyazperdede sinemaseverlere buluşturuldu. İstanbul
Modern Sinema'da Cave'in sesini, müziğini, yazdıklarını ve kendisini beyazperdeye taşıyan filmlerden oluşan özel bir seçki sunuldu. 'Nick Cave ile Bir Hafta Sonu' adıyla sunulan program için Korkak Robert Ford'un Jesse James Suikasti, One More Time with Feeling, Kanunsuzlar ve Dünyada 20.000 Gün filmlerinden oluşan filmler gösterildi.