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Troya yelken yarışlarına ev sahipliği yapıyor!

Troya ’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine kabulünün 20. yılında Kültür ve Bakanlığınca 2018 yılı ‘’’’ ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Troya’nın Anadolu'nun kadim değeri olarak dünyaya tanıtılması için uluslararası ölçekte bir kültür ve turizm hamlesi başlatıldı.

Giriş Tarihi: 16.7.2018 15:22
Troya yelken yarışlarına ev sahipliği yapıyor!

Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabulünün 20.yıldönümü ve Avrupa'da Kültür Mirası Yılı ilan edilmesi nedeniyle 2018, '' ilan edildi. 2018 Troya Yılı boyunca , uluslararası işbirlikleri ve kültür, sanat, bilim ve spor etkinlikleri ile dünyanın buluştuğu bir merkez olmaya devam ediyor. Troya Yılı etkinlikleri kapsamında sponsorluğunda başlatılan 'Barborassa ' start aldı.

109 SPORCUNUN YELKEN AÇACAK

'nin dört bir yanından yelken ve spor kulüplerinden yarışçıların katıldığı Barbarossa Cup Yelken Yarışları; Troya Yılı kapsamında Türkiye Yelken Federasyonu ile işbirliği içinde, İÇDAŞ A.Ş. sponsorluğunda, Çanakkale Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ile koordinasyonu içinde gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin güzide kulüplerinden 109 sporcunun yelken açacağı yarışlar 20 Temmuz'a kadar sürecek.

BARBAROSSA CUP YELKAN YARIŞLARI

İÇDAŞ A.Ş tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2004 yılında, Çanakkale'nin gençlerinin spora katılımını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla kurulan İÇDAŞ Spor Kulübü'nün düzenlediği Uluslararası Barbarossa Cup Yelkan Yarışları'nın Troya Yılı kapsamında sürdürülebilir bir hale getirilmesi planlanıyor.

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Troya yelken yarışlarına ev sahipliği yapıyor!
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