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çaldı oynadı

ABD’li 77 yaşındaki aktivist ve şarkıcı , veda turnesi kapsamında son kez ’da sahne aldı. Sanatçıya, klarnetçi eşlik etti

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018
Serkan Çağrı çaldı Joan Baez oynadı
1968 kuşağının etkileyici isimlerinden ABD'li ünlü şarkıcı (77) artık sahneye veda etmeye hazırlanıyor. 17 yaşından beri yani 60 yıldır sahnede olan Baez, mart ayında çıkardığı yeni albümü "Whistle Down the Wind" turnesiyle birleştirdiği "Fare Thee Well" adlı veda turnesi kapsamında son kez 'da sahne aldı. Farklı vokaliyle ve aktivist tavrıyla tanınıp sevilen; daha önce 1988, 1989, 1993, 2004 ve 2015'te verdiği konserlerle Türkiye'de geniş hayran kitlesi edinen Baez önceki akşam Pasion Turca organizasyonuyla Sahnesi'nde sahne aldı. Özellikle yurtdışından gelen yabancı hayranlarının da yalnız bırakmadığı konserde sanatçı sevilen şarkılarının yanı sıra yeni albümünden de eserler seslendirdi.
Şarkılarını farklı gitarlarla ayakta seslendirmeyi tercih eden sanatçı, yaklaşık iki saat süren konser boyunca 5 farklı enstürman değiştirdi. Konserde 20 şarkı seslendiren sanatçıya "Yiğidim Aslanım" ve "Hiroşima" şarkılarında klarnet virtüözü eşlik etti. Baez, Çağrı'nın çaldığı hareketli şarkıda kıvrak dans figürlerini sergileyerek büyük alkış aldı. Sadece şarkılarıyla değil, oryantal dansıyla da dinleyenleri kendine yeniden hayran bırakmayı başaran Baez konser sonunda iki defa "bis" yaptı.
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Serkan Çağrı çaldı Joan Baez oynadı
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