25 bin öğrenci için muhteşem kapanış şenliği!

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği'nin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği TÜGVA İstanbul Yaz Okulu Projesi'ne katılan öğrenciler sertifikalarına kavuştu. TÜGVA'nın İstanbul'da 39 ilçedeki 105 okulda gerçekleştirdiği Yaz Okulu'na toplam 25 bin öğrenci katıldı.

YAZ OKULU KAPANIŞ ŞENLİĞİ

Yenikapı'daki Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Şenliği"ne aileleriyle birlikte katılan Yaz Okulu öğrencileri, aktivitelerle dolu eğlenceli bir gün geçirdi. Yoğun bir yıl geçiren çocukların aileleriyle birlikte eğlence dolu bir gün yaşaması için düzenlenen şenliğe; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet ve TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Fatih Coşar da katıldı.

ŞEHİRLERİ İMAR EDERKEN İÇİNDEKİLERİ İHMAL ETMEMEK GEREKİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlut Uysal burada yaptığı konuşmada, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz gençlerin şehirlerin, ülkenin geleceği olduğuna inanıyoruz. Şehirleri imar ederken içindekileri ihmal etmemek gerekir" diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere spor imkânı yarattıklarını da belirten Uysal, her okulun bahçesine bir spor salonu yapma hedeflerinin olduğunu, bu hedef doğrultusunda bugüne kadar 189 okula spor salonu yaptıklarını kaydetti.

ÖĞRENCİLER UNUTULMAZ SAATLER YAŞADI

TÜGVA Yaz Okulu'na devam eden öğrenciler, sertifikalarını almalarının ardından Yenikapı'daki etkinlik alanında düzenlenen yarışma ve sahte gösterilerinin yanı sıra çeşitli teknolojik ve geleneksel oyunlara, sportif eğlencelere aileleriyle birlikte eğlendi. Hezarfen uçuş similatörü, salto trombolin, rodeo, kaydırak, labirent kalesi, gladyatör, balon futbolu, ok savaşı, mini golf, survivor parkuru gibi çeşitli etkinliklere katılan öğrenciler unutulmaz saatler yaşadı.