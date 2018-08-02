Balenin yıldızları Bodrum’da

DEVLET Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 16 yıldır düzenlenen ve dün başlayan Uluslararası Bodrum
Bale Festivali, 15 Ağustos'a kadar devam edecek. Festival kapsamında birbirinden özel bale yapıtları, Bodrum Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde izleyicilerin beğenisine sunulacak. Festival, dünyanın en beğenilen bale eserlerinden biri olan ve 35'ten fazla ülkede sergilenen 'Zorba'yla önceki gün açıldı. Yarın ise Bodrumlu sanatseverler Flamenko rüzgarı ile coşacak. İspanya
'dan gelen ve üç kardeşi olan Rosario, Ricardo, Jose CastroRomero'nun kurduğu CastroRomero Flamenco topluluğu, kendi müzikleri ve koreografileriyle 'Esencia Flamenca' adlı performanslarını sahneye taşıyacak.