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‘Zorba’ ile start aldı

SABAH-atv ana medya sponsorluğunda düzenlenen 16’ncı Uluslararası , tarihi ’da “Zorba” isimli bale gösterisiyle başladı

ZEKİ ÖZKESKİN Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018
Bodrum Bale Festivali ‘Zorba’ ile start aldı
SABAH ve atv ana medya sponsorluğunda ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'nin açılışı, 'da sahnelenen "Zorba" isimli eserle yapıldı. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen, müziğini Mikis Theodorakis'in, metni ve koreografisini Lorca Massine'nin yaptığı 35'ten fazla ülkede sahnelenen gösteri, izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 bin sanatseverin ilgi ile izlediği "Zorba" küçük bir Yunan kasabasında yaşanan aşk hikayesini konu alıyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan yaptığı açıklamada, "Tarihi, denizi ve doğal güzellikleri ile yüzyıllardır sayısız kültürü içinde barındıran, ülkemizin turizm gözdesi Bodrum'da balenin zarif adımlarına ve müziğin eşsiz melodisine 16 yıldır ev sahipliği yapan festivalimiz 15 Ağustos'a kadar sürecek" dedi.

BAKAN ERSOY'DAN MESAJ
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalle ilgili mesaj yayımladı. Ersoy, "Uluslararası Bodrum Bale Festivali bu yıl Anadolu kültürel mirasıyla dünya sanat belleğinin seçkin örneklerini harmanlayan bir repertuvarla karşınıza çıkmaktadır" ifadesini kullandı.
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Bodrum Bale Festivali ‘Zorba’ ile start aldı
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