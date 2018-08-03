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Gümüşlük’te festival heyecanı

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Gümüşlük’te festival heyecanı
15. ULUSLARARASI Gümüşlük Festivali başladı. 'da 1 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde "Suda", "Kumda" ve "Taşta" olmak üzere 3 ayrı konseptte gerçekleştirilecek festival kapsamında, kontrbas masterclass öğrencileri, Gümüşlük sahilindeki Toprak Ev'de konser verdi. Ülkemizin önde gelen kontrbas sanatçılarından Fora Baltacıgil tarafından verilen ustalık sınıfına katılan genç yetenekler, kontrbas için bestelenmiş klasik eserleri, piyanist Tony Scholl eşliğinde seslendirdi. Yaşları 13 ila 30 arasında değişen 8 öğrenci gecenin sonunda sertifikalarını eğitmenlerinden ve geceye katılan devlet aanatçısı 'ın elinden aldı. KÜLTÜR-SANAT
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Gümüşlük’te festival heyecanı
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