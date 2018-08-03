Gümüşlük’te festival heyecanı

15. ULUSLARARASI Gümüşlük Klasik Müzik
Festivali başladı. Bodrum
'da 1 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde "Suda", "Kumda" ve "Taşta" olmak üzere 3 ayrı konseptte gerçekleştirilecek festival kapsamında, kontrbas masterclass öğrencileri, Gümüşlük sahilindeki Toprak Ev'de konser verdi. Ülkemizin önde gelen kontrbas sanatçılarından Fora Baltacıgil tarafından verilen ustalık sınıfına katılan genç yetenekler, kontrbas için bestelenmiş klasik eserleri, piyanist Tony Scholl eşliğinde seslendirdi. Yaşları 13 ila 30 arasında değişen 8 öğrenci gecenin sonunda sertifikalarını eğitmenlerinden ve geceye katılan devlet aanatçısı Gülsin Onay
'ın elinden aldı. KÜLTÜR-SANAT